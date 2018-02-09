В Сирии не забудут героев из России, которые отдали жизнь за общую победу – посол РФ в САР

Чрезвычайный и полномочный посол России в Сирии Александр Кинщак отметил, что за время операции ВКС РФ на территории САР отношение сирийцев к России сильно изменилось. Это уже не просто теплое чувство благодарности, а нечто гораздо большее – настоящее боевое братство.

Накануне дня дипломатического работника телеканал «Звезда» пообщался с нашим послом, который работает в Сирии уже три года.

«Как говорят сирийцы – причем я это слышал и на уровне руководства, и на улице от простых людей, – они никогда не забудут то, что сделали для них российские военнослужащие. Тех героев, которые отдали жизни ради нашей общей победы», – рассказал Александр Кинщак.

Посол признался, что в Дамаске все еще небезопасно, так что важно не расслабляться, сохраняя при этом нормальный психологический климат для эффективной работы.

Одна из главных целей дипмисии сейчас – это содействие политическому диалогу и мирному процессу в Сирии. Хотя привычные для любого посольства задачи, такие как развитие торговых, культурных и гуманитарных связей, также остаются в приоритете.