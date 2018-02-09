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Летчики военно-транспортной авиации отработали мастерство экстремальных взлета и посадки под Тверью

Алексей Самолетов
07:53 09.02.2018
В Тверской области прошли учения экипажей военно-транспортной авиации, в ходе которых пилоты самолетов Ан-26, Ил-76 и самого большого в мире транспортного лайнера Ан-22 «Антей» отработали навыки взлета и посадки на снежную грунтовую полосу.

Летчики военно-транспортной авиации в Тверской области отработали мастерство экстремальных взлетов и посадок на снегу. Среди участников тренировки были даже настоящие воздушные гиганты.

Посадка на грунт – одно из самых сложных упражнений и для команды, и для экипажа самолета, и для самой машины. Но для Ан-22 это не очень серьезная проблема. Многоосная колесная тележка позволяет самолету садиться практически на неподготовленную поверхность. В перечне мировых рекордов есть и посадка на грунт, и посадка на грязь. Этот самолет тормозит не колесами, а винтами. 

Реверс тяги – это превращение тянущих винтов турбовинтового самолета в толкающий. Рычаги управления двигателей на ноль, после этого снятие винтов с упора, и тянущий винт четырех мощнейших двигателей превращается в четыре мощнейших вентилятора. Самолет тормозится потоком, который идет обратно от винтов. Именно это качество позволяет таким машинам садиться на снег и грунт, не тормозя на скользкой поверхности колесами.

«Нужно очень плавно и четко работать рулями, особенно управлениями передней стойки при взлете, а также при посадке», – отметил командир корабля Ан-22 Сергей Першин. 

Посадка, руление и снова взлет. Сейчас одновременно на двух полосах два Ан-22 «Антей». Для того чтобы сэкономить время на взлете и прогреть все четыре двигателя, руление происходит на двух. Сначала на внешних, потом на внутренних. 

Руление закончено, выход на исполнительный старт и самое сложное при взлете с заснеженного грунта – это удержать машину. Даже при половинной мощностей двигателя она начинает движение.

«Самое главное – взлетать, потому что он не стоит на месте при выводе на взлетный режим и проходные режимы. Он трогается с места практически сразу – вот и вся особенность», – добавил Першин. 

Когда шасси и закрылки выпущены, видны огни ближнего привода, самолет готов к посадке на грунт. Но перед самым касанием командир принимает решение ухода на второй круг. 

«Данные полеты как вид подготовки летчиков военно-транспортной авиации необходимы для обеспечения всепогодной авиации. А мы в данном случае авиация, которая может применяться в том числе в отсутствие аэродромной сети. Вы это наглядно видели, в частности, на примере заснеженной полосы. То же самое может происходить на грунтовых, на травяных полосах. То есть для чего это нужно? Для того чтобы военно-транспортная авиация могла решать задачи, помимо тех, которые в любую погоду она может решать в отсутствие аэродромной сети», – пояснил командующий военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов. 

Следом за Ан-22 на грунтовую полосу Мигалово с интервалом в две-три минуты садятся Ан-12, Ил-76 и Ан-124 «Руслан» – самый большой в мире серийный транспортный самолет. 

«Здесь ничего необычного нет, плановая подготовка. Ее проходят все кандидаты на должность командира кораблей. Таким образом, летный состав в процессе подготовки на первоначальном ее этапе получает данные допуска и в последующем их только совершенствует, ликвидируя перерывы», – заключил Бенедиктов.

Старый добрый Ан-22 «Антей» вместе с опытными инструкторами учат премудростям летного дела молодые экипажи.

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