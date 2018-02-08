В бой на собачьих упряжках: кадры учений дальневосточных курсантов

Курсанты арктических подразделений Дальневосточного высшего командного училища научились воевать и выживать в условиях Крайнего Севера.

Они тренировались оборудовать на полигоне укрытия для ночлега по традициям северных народов: строили иглу, чумы, а также другие укрытия и норы, которые можно соорудить из снега, льда и веток.

После курса выживания будущих офицеров подняли по тревоге с задачей захвата опорного пункта условного противника. Три группы скрытно вышли к опорному пункту и под прикрытием пулеметного огня гусеничных вездеходов атаковали «противника».

Перебазировались во время «боя» привычными для Арктики способами – на лыжах, снегоходах и собачьих упряжках.