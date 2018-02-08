Минобороны РФ получит на вооружение 10 истребителей Су-35

В 2018 году Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (КнААЗ) поставит Минобороны РФ десять самолетов Су-35 и шесть модернизированных Су-27СМЗ. Об этом сообщил замминистра обороны России Юрий Борисов в ходе посещения завода.

«У нас по плану десять самолетов Су-35, ремонт с модернизацией Су-27 до уровня СМ3 – шесть самолетов», – сообщил он.

По его словам, истребитель Су-35 отлично проявил себя в Сирии, поскольку исправность самолетов была всегда выше 80%.

«Я считаю, это один из лучших оперативно-тактических самолетов в мире, сегодня ему нет равных в воздухе. По результатам сирийского конфликта у наших летчиков самые лучшие отзывы. У этой машины очень большое будущее», – пояснил Борисов.

Как сказал замминистра, КнААЗ всегда без задержек выполняет гособоронзаказ. После чего Борисов поблагодарил заводчан, которые всегда «откликались на просьбы».

Су-35С – российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, был разработан в ОКБ Сухого. В 2016 году КнААЗ приступил к выполнению контракта на строительство 50 истребителей для российского оборонного ведомства.