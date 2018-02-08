Танкисты ЗВО уничтожают цели в Воронежской области

На полигоне Погоново в Воронежской области проходит очередной отборочный этап «Танкового биатлона». Из сотни экипажей танков Т-72 Западного военного округа для участия в соревнованиях выбрали самые сильные.

Военнослужащим предстоит пройти три километра трассы с искусственными рвами и уничтожить цели на разных дальностях, в том числе ведя фланговый огонь.

Вместе с танкистами работают и экипажи БМП, они готовятся к конкурсу «Суворовский натиск». Отборочные соревнования сейчас проходят во всех военных округах страны. Финалисты сразятся в финале летом на Армейских играх – 2018.