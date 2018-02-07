Число годных к службе призывников увеличилось – Минздрав

Положительные тренды в детской медицине сказались на годности молодых людей к службе в армии.

«Если в 2014 году годными без ограничений и с незначительными ограничениями было признано 73,5% от всех граждан в возрасте от 18 до 27 лет, освидетельствованных в ходе призывной кампании, то в 2017 году эта цифра увеличилась на 4,5%», – цитирует Веронику Скворцову ТАСС.

Скворцовой было подчеркнуто, что увеличился охват диспансеризацией детей и подростков. Если в 2013 году было осмотрено 14 миллионов человек, то в 2017 году, по предварительным данным, – 24,7 миллиона. При этом к первой и второй группам здоровья, то есть к здоровым и практически здоровым, без хронических заболеваний детям, относится уже 85%, а к четвертой и пятой группам здоровья, со сформированными тяжелыми хроническими заболеваниями, – 1,7%.