Установлены имена сибирских бойцов, погибших в фашистском котле в 1941 году

У тульской деревни Новояковлевки найдено неизвестное ранее захоронение советских воинов, погибших в первые месяцы Войны.

Захоронение находится в заболоченной местности, из-под земли бьют ключи, поэтому проведению раскопок мешает постоянно прибывающая вода. Поисковикам приходится ведрами вычерпывать жижу и, пропуская ее через ящик-фильтр, обнаруживать мелкие останки и частицы личных вещей.

В этом месте в ночь на 27 ноября 1941 года прорывалась из окружения 239-я Сибирская стрелковая дивизия. В темноте саперными лопатками наши воины уничтожили немецкий штаб из 20 офицеров. Сожгли 30 единиц техники. Наспех, без крестов и надгробий, похоронили своих павших товарищей и вышли-таки из котла. В отместку фашисты вешали пленных и расстреливали жителей деревни.

«По итогам прорыва удалось вывести из окружения девять тысяч человек. Это очень значимый факт, удалось сохранить людей», – объяснил исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский.

Среди костей, уцелевших остатков кожаной обуви и подсумков поисковики нашли смертные медальоны с информацией о погибших бойцах. Пять фамилий – Васильев, Заев, Сыскович, Синюгин и Щетников.

«Вообще, это удача – на такое количество бойцов найти пять "живых" медальонов, обычно, по статистике, один медальон на 50 человек, тот, который можно прочитать – один на 100», – пояснил командир тульского поискового отряда «Штурм» Михаил Булдаков.

Из записок внутри медальонов стало ясно, что все опознанные бойцы погибли молодыми. В основном это уроженцы Красноярского края и Новосибирской области. Уже нашлись родственники троих героев.

«Ему недолго пришлось воевать: в июле его забрали, а осенью он уже погиб. Мама говорила, что было одно письмо, что едем на фронт, и все», – рассказала племянница погибшего бойца Павла Синюгина Татьяна Токарева.

Поисковики подняли на поверхность более 60 павших воинов. А всего в захоронении покоятся две сотни бойцов. Поэтому есть надежда, что скоро число неизвестных солдат может стать меньше.