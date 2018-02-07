Пять тысяч военных подняли по тревоге в рамках внезапной проверки
По тревоге подняты мотострелковые соединения, а также артиллерия и части материально-технического обеспечения в Кемеровской области и на Алтае.
Фото: Минобороны РФ
Пять тысяч военных задействовали в ходе внезапной проверки боевой готовности соединений и воинских частей, дислоцированных в Кемеровской области и на Алтае, сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.
«Во внезапной проверке боевой готовности на территории Кузбасса и Алтая задействовано около пяти тысяч военнослужащих», – сказал Рощупкин.
Главная задача учений – проверка уровня подготовленности командного и оперативного состава, системы управления, выучки отделений, экипажей и расчетов, а также состояния вооружения и военной техники.