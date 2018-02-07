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Рома погиб за мир в Сирии – звезды о подвиге майора Филипова

Константин Федоров
16:25 07.02.2018
Известные деятели театра, кино и эстрады несут цветы к импровизированному памятнику погибшего в Сирии Героя России Романа Филипова и говорят прощальные слова.

В Москве к памятнику «Они сражались за Родину» перед зданием Минобороны на Фрунзенской набережной, где установлена фотография погибшего пилота Су-25 Романа Филипова, продолжают приносить цветы. Среди почтивших память героя были Игорь Бутман, Эдгард Запашный, Алексей Хворостян, Сергей Маховиков и многие другие известные люди.

Роман Филипов повел себя как настоящий герой, сражался до конца, сказал сайту телеканала «Звезда» народный артист России Игорь Бутман.

«С одной стороны, это придает сил и уверенности, что у нас есть такая армия, такие солдаты, с другой стороны – жалко терять таких парней», – добавил артист.

По мнению заслуженного артиста России Эдгарда Запашного, все российские военные на сирийской базе Хмеймим изначально понимают высокий риск для жизни и настроены на героическую работу.

«Роман навсегда останется человеком, с которого надо брать пример, человеком, который в конце сказал слова, заслуживающие уважения», – сказал Запашный.

Роман Филипов выкрикнул фразу «Это вам за пацанов!», которая откликнулась во многих сердцах, уверен актер театра и кино Сергей Маховиков.

«Когда после гибели летчика Пешкова я пел на сирийской базе песню "Журавли", над нами по приказу командующего кружили "сушки". Может, в одной из них и находился Рома. Конечно, это скорбь невероятная, но и гордость колоссальная», – поделился переживаниями артист.

Кроме того, он зачитал стихи, которые посвящены погибшему герою.

Горит на склоне сбитый 25-й,

Осколок Родины среди сирийских скал.

Три магазина, АПС, граната –

И это весь мой грозный арсенал.

Обидно, да, греха таить не буду,

Хотелось многое еще бы совершить,

Но здесь сейчас за каменистой грудой,

Я знаю точно, братья, будем жить.

Мелькают ближе своры бородатых,

Нюх потерявшие споткнутся невзначай.

Вот и настал черед моей гранаты,

Обратно в небо. Родина, прощай!

По словам певца Алексея Хворостяна, в Сирии упала звезда, причем очень символично, в 33 года.

«Уверен, что Рома погиб и за пацанов, и за то, чтобы на этой планете, и в частности в Сирии, воцарился мир», – сказал певец.

Роман Филипов погиб 3 февраля при выполнении облета зоны деэскалации «Идлиб». В его штурмовик Су-25 террористами была выпущена ракета из ПЗРК. После приземления в районе населенного пункта Телль-Дебес майор вступил в неравный бой с боевиками. Когда сопротивление оказалось бесполезными, летчик подорвал себя гранатой.

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