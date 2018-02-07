МО РФ выяснит, откуда у террористов в Идлибе современные ПЗРК

Министерство обороны России ведет работу с целью установить типы ПЗРК, используемые террористами в зоне деэскалации «Идлиб». Также ведется работа по установлению каналов их поставок боевикам.

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что упомянутая зона является основным источником дестабилизации ситуации в Сирии. Там действуют формирования запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*, которые при финансовой и материальной поддержке со стороны стремятся сорвать мирные процессы.

Из этого же района боевики «Джебхат ан-Нусры» предприняли попытку массовой атаки с помощью ударных беспилотников по российским военным объектам. Технологии, которые были использованы при производстве дронов, также ранее были недоступны террористам.

«Все это подтверждает наши опасения, что террористы сирийского филиала "Аль-Каиды"* стали послушным инструментом в руках одной или группы технологически развитых стран, которых не устраивает ключевая роль России в освобождении Сирии от ИГИЛ*», – подчеркнул представитель Минобороны РФ.

*Деятельность террористических группировок ИГИЛ, «Аль-Каида», «Джебхат ан-Нусра» запрещена на территории РФ