Траурный митинг в память о Герое России майоре Романе Филипове прошел в Новосибирске

В торжественном мероприятии приняли участие командование и личный состав военного вуза, представители Центрального военного округа, юнармейцы.

Память погибшего летчика почтили минутой молчания, участники митинга возложили цветы к мемориалам героев – выпускников училища, а курсант 4-го курса НВВКУ Илья Шавгулидзе прочитал стихи собственного сочинения, посвященные погибшему летчику.

Майор Роман Филипов погиб в сирийском Идлибе 3 февраля. При облете зоны деэскалации его штурмовик сбили террористы из переносного ЗРК.

Пилот катапультировался, но на земле попал в окружение, принял неравный бой и, не пожелав сдаваться в плен, подорвал себя гранатой.