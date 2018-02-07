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Траурный митинг в память о Герое России майоре Романе Филипове прошел в Новосибирске

Александр Пешков
15:17 07.02.2018
Траурный митинг прошел на территории Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) в память о Герое России майоре Романе Филипове – пилоте Су-25, который погиб в сирийской провинции Идлиб.
Траурный митинг в память о Герое России майоре Романе Филипове прошел в Новосибирске

В торжественном мероприятии приняли участие командование и личный состав военного вуза, представители Центрального военного округа, юнармейцы.

Память погибшего летчика почтили минутой молчания, участники митинга возложили цветы к мемориалам героев – выпускников училища, а курсант 4-го курса НВВКУ Илья Шавгулидзе прочитал стихи собственного сочинения, посвященные погибшему летчику.

Майор Роман Филипов погиб в сирийском Идлибе 3 февраля. При облете зоны деэскалации его штурмовик сбили террористы из переносного ЗРК.

Пилот катапультировался, но на земле попал в окружение, принял неравный бой и, не пожелав сдаваться в плен, подорвал себя гранатой.

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