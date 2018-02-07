Пилот второго Су-25 рассказал, как прикрывал погибшего в Сирии майора Филипова

Ведомый командира звена штурмовиков Су-25СМ в интервью газете «Красная Звезда» рассказал о подвиге майора Романа Филипова, под управлением которого в небе над Идлибом потерпел крушение штурмовик Су-25. Пытаясь спасти командира, летчик прикрывал его огнем с воздуха.

«Голос у него не дрогнул, когда я предупредил: "По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!"», - вспоминает пилот. По его словам тот момент, когда Филипов понял, что в него попали, он спокойно произнес: «В меня попали… Хорошо попали… Пожар правого… Тяну на юг… И левый становится… Вызывай ПСО (поисково-спасательный отряд - прим. ред.)…».

Ведомый Филипова добавил, что летчик сказал ему покинуть место операции, однако он не стал бросать командира. Пытаясь спасти майора, он прикрывал его сначала в воздухе, а затем на земле, пока хватало топлива. Когда Филипов уже вступил в бой с террористами, пилот уничтожил два автомобиля боевиков.

3 февраля при совершении облета зоны деэскалации «Идлиб» российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Пилот до последнего пытался удержать машину в воздухе и успел доложить руководству о том, что подбит ракетой. Филипов, катапультировавшись, долгое время вел неравный бой с боевиками. В окружении, будучи раненым, офицер подорвал себя гранатой.