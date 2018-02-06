Кубок России по тхэквондо МФТ прошел в Москве

Целью мероприятия стали не только вовлечение молодежи в регулярные занятия физической культурой и популяризация здорового образа жизни, но и гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения.

В турнире приняли участие спортсмены и тренеры из 32 регионов России.

Поддержать и поздравить участников соревнований приехали председатель правления Федерации тхэквондо (МФТ) России, член совета директоров Международной федерации тхэквондо, член совета директоров Всеевропейской федерации тхэквондо Лазос Цилфидис, директор Московского центра боевых искусств, обладатель черного пояса (5-й дан) по кекусинкай-карате, мастер и заслуженный наставник Российского союза боевых искусств Дмирий Шапошников, ветераны Великой Отечественной войны Николай Дупак и Владимир Бурцев и другие гости турнира.

Организаторы и почетные гости турнира выступили с приветственными словами к спортсменам и родителям. От имени руководителя Главного следственного управления по городу Москве Александра Дрыманова участников соревнований поздравил руководитель организационно-контрольного отдела Главного управления Денис Варнавский, который пожелал спортсменам удачи, профессионализма, здоровой конкуренции и новых побед.

Все гости турнира наблюдали высокий уровень мастерства единоборства, интересные и захватывающие поединки спортсменов, а также ощутили силу командного духа.