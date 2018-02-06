В память о герое: люди несут цветы к мемориалу погибшего в Сирии пилота Су-25

Люди несут цветы к зданию Национального центра Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной, чтобы почтить память героически погибшего в Сирии летчика Романа Филипова. У монумента «Они сражались за Родину» организован мемориал.

У подножия памятника находится фотография Романа Филипова и десятки букетов, причем цветов становится все больше. Возложить цветы к монументу и почтить память героя пришли также воспитанницы пансиона Министерства обороны РФ, представители Русского географического общества и других организаций.

Российский штурмовик Су-25 под управлением Филипова был сбит террористами из ПЗРК 3 февраля при облете зоны деэскалации «Идлиб» для контроля режима прекращения огня. Приземлившись после катапультирования в районе, подконтрольном террористам, Филипов вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После окружения террористами, будучи тяжело раненным, майор подорвал себя гранатой.

Тело Романа Филипова было возвращено в Россию. Он будет похоронен в родном городе Воронеже по желанию семьи, церемония пройдет с отданием воинских почестей 8 февраля. Указом президента России Владимира Путина Роману Филипову присвоено звание героя России посмертно.