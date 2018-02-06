Погибшего в Сирии пилота Су-25 похоронят в Воронеже с воинскими почестями

Тело погибшего в Сирийской Арабской Республике летчика майора Романа Филипова возвращено в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Церемония погребения героически погибшего в неравной схватке с террористами майора состоится 8 февраля с отданием воинских почестей. По желанию семьи Романа Филипова его похоронят в родном городе Воронеже.

Штурмовик Су-25, управляемый Филиповым, был сбит из ПЗРК в небе сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Пилот до последнего старался удержать машину в воздухе. Приземлившись после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольном террористам, летчик вступил с ними в неравный бой.

В окружении, будучи раненым, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, офицер подорвал себя гранатой. Пятого февраля Роман Филипов был посмертно представлен к званию Героя России.