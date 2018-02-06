В Северной Осетии «Искандеры» успешно поразили ракетные комплексы «противника»

В Северной Осетии подразделения ракетного соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО совершили марш на военной технике и выполнили электронные пуски с неподготовленных огневых позиций.

После броска боевые расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» замаскировали технику и подготовили ее к работе. Затем выполнили одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетного комплекса условного противника, а также его командные пункты.

Ракетчики учились действовать слаженно. Всего в учениях участвовали 300 военнослужащих, задействовалось около 40 единиц вооружения и военной техники.