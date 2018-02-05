Подло и низко – в МО РФ ответили на материал «Фонтанки» с личными данными погибшего пилота Су-25

В Министерстве обороны Российской Федерации прокомментировали публикации СМИ, в которых раскрываются персональные данные российского военнослужащего. Речь идет о материале газеты «Фонтанка», в которой были обнародованы личные сведения о геройски погибшем в Сирии майоре авиации Романе Филипове.

Как отмечается в заявлении министерства, журналисты использовали личные данные летчика, ставшие известными только в результате его гибели в окружении террористов. После они использовали эту информацию для получения доступа к персональным финансовым отчетам Филипова, а затем обнародовали их в материале.

«До чего же надо было опуститься, чтобы после этого еще и принять решение о публикации персональных данных российского офицера на сайте средства массовой информации. Российские военнослужащие, выполняющие задачи по борьбе с терроризмом, защищают и этих граждан, готовых предать кого угодно», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Журналисты «Фонтанки» сумели получить доступ к персональным данным летчика, войдя в его личный кабинет военнослужащего. После первого захода в личный кабинет каждый военнослужащий устанавливает личный пароль, однако Роман Филипов не успел этого сделать, чем и воспользовались авторы материала.

«Что касается работы личного кабинета военнослужащего, то после первого захода на страницу любой офицер или контрактник вводит туда свой уникальный пароль. К сожалению, у Романа не хватило времени зайти на свою страницу, – за него это сделал гражданин Д. Коротков из «Фонтанки». Уверены, что правоохранительные органы дадут свою оценку произошедшему в соответствии с российским законодательством», - говорится в сообщении Минобороны.

Штурмовик Су-25, управляемый летчиком, был сбит из ПЗРК в небе сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Пилот до последнего пытался удержать машину в воздухе. Приземлившись после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольного террористам, летчик долгое время вел с ними бой. В окружении, будучи раненым, когда расстояние до террористов сократилось до нескольких десятков метров, офицер подорвал себя гранатой.