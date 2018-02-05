Песков рассказал о предпринятых Россией действиях в ответ на сбитый Су-25

У России сохраняется достаточный потенциал сил для нанесения сокрушительного удара по террористам в Сирии, и он был использован в ответ на гибель пилота штурмовика Су-25, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Владимир Путин ранее говорил о сохраняющемся в Сирии потенциале российских вооруженных сил в пунктах временного базирования, которого достаточно для того, чтобы в случае необходимости наносить по террористам сокрушительный удар. Именно о таких точечных ударах речь и идет», – сказал Песков.

Как сообщал ранее сайт телеканала «Звезда», по району в провинции Идлиб, откуда стреляли ракетой ПЗРК по российскому самолету Су-25, был нанесен групповой удар высокоточным оружием – ликвидированы более 30 боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).