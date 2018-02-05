Минобороны РФ: российский Су-25 в Идлибе был атакован из переносного ЗРК

Третьего февраля при выполнении облета зоны деэскалации «Идлиб» для контроля режима прекращения огня ведущий в паре российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филиппова был атакован ракетой из переносного зенитно-ракетного комплекса. Об этом сообщил главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.

Летчик попытался удержать самолет в воздухе и доложил, что атакован ракетой, после чего катапультировался. Приземлившись под шквальным огнем с земли в районе контролируемого террористами населенного пункта Телль-Дебес, Роман Филиппов в окружении принял неравный бой с боевиками. Тяжелораненый, когда расстояние до боевиков составляло несколько десятков метров, офицер подорвал себя гранатой.

За мужество и героизм министром обороны майор Роман Филиппов представлен к званию Героя Российской Федерации.

«Роман был грамотным и решительным летчиком-штурмовиком первого класса. Пользовался авторитетом у своих подчиненных и командиров. Его гибель – тяжелая утрата для Воздушно-космических сил. И всех тех, для кого он был настоящим боевым товарищем, наставником и образцом для подражания. Майор Филиппов, как и все наши военнослужащие, настоящий патриот Родины. Его подвиг займет достойное место в истории российской военной авиации и армии России», – добавил Суровикин.