Три тысячи выстрелов за два дня: кадры учений гранатометчиков под Волгоградом

В Волгоградской области прошли учения мотострелков. Расчеты должны были поразить «вражеские» автомобили, тяжелую технику и пехоту.

По тревоге бойцы выдвигулись на огневые рубежи, замаскировали свои позиции и атаковали условного противника. Огонь вели из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

За два дня военнослужащие расстреляли три тысячи боеприпасов.

Тем временем подразделения мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированные в Чечне, приступили к проведению боевых стрельб в составе взводов.

Бойцы отработают навыки ведения огня из вооружения танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3, самоходных гаубиц «Акация», минометов «Сани», автоматических станковых гранатометов АГС-17 и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.