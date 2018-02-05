Бывший начальник разведки ВДВ Павел Поповских скончался в Москве, сообщает Союз десантников России.

«На 72-м году жизни скончался бывший начальник разведки Воздушно-десантных войск полковник Павел Поповских», – говорится на сайте организации.

Павел Поповских окончил в 1968 году Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. С 1981 по 1990 год – старший офицер разведывательного отдела штаба ВДВ.

С 1990 по 1997 год – начальник разведки Воздушно-десантных войск. Воевал в Азербайджане, Приднестровье, Чечне.

Награжден орденом Мужества (за участие в чеченских событиях), медалью «За боевые заслуги» (за восстановление конституционного строя в Азербайджанской ССР). Всего имеет 12 наград. Автор учебных пособий для разведчиков и ряда публикаций в СМИ.