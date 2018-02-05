Масштабные учения РВСН проходят в Новосибирской области

В новосибирских лесах стартовали противодиверсионные маневры Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Новейшая машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва» подрывает заложенные фугасы в радиусе 100 метров.

Помимо этого, на учениях успешно показывает свои возможности противодиверсионная машина «Тайфун-М». По сценарию «Тайфун» попадает в засаду, но экипаж действует быстро и четко и успешно справляется с поставленными задачами. Эта машина может бороться и с низколетящими целями, для воздушной разведки на ее борту имеется беспилотник.