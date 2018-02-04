Экипажи авиации ЗВО выполняют спецзадачи в условиях Крайнего Севера

Летчики одного из авиаполков армейской авиации Западного военного округа, расположенного в Ленинградской области, приступили к оттачиванию профессиональных навыков. Для этого они выполняют плановые специальные задачи в условиях Крайнего Севера.

Экипажи транспортно-боевых Ми-8АМТШ и тяжелых транспортно-десантных Ми-26 преодолели более 1,5 тысяч километров для выполнения поставленных задач. Они также совершили промежуточную посадку для дозаправки авиационной техники в Республике Карелия.

Летчикам армейской авиации ЗВО предстоит работать в условиях особо низких температур, а также осваивать навыки выживания в Заполярье. Экипажи также будут отрабатывать вопросы автономного поиска условно потерпевших бедствие воздушных судов, учиться оказанию первой медицинской помощи при сильнейших обморожениях и отрабатывать эвакуацию условно пострадавших членов экипажей на борт вертолета в режиме его зависания.

Для выполнения поставленных задач задействована порядка 30 летчиков и инженерно-технического состава авиационного полка ЗВО.