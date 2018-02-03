Гвардейская танковая армия Западного округа получила Боевое знамя

75-ю годовщину формирования отмечает Гвардейская танковая армия Западного округа. В честь юбилея воинское соединение получило Боевое знамя. Главный символ воинской части личному составу вручил командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов. На торжественной церемонии присутствовали фронтовики, ветераны-танкисты и юнармейцы.

Танковая армия была воссоздана четыре года назад в соответствии с Указом Президента. А боевое крещение получила в 1943 году на Курской дуге: нанесла поражение отборным частям фашистов.

Сегодня в состав армии входят многочисленные соединения в нескольких регионах России. Среди них знаменитые Таманская и Кантемировская дивизии.