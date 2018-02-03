Ракетчики С-300 «уничтожили» три высокоскоростные цели в Свердловской области

Расчеты ракетных систем С-300 были подняты по учебной тревоге под Екатеринбургом. На сборы было несколько минут, поскольку впереди их ожидал 15-километровый марш-бросок.

Ракетчикам нужно было уничтожить три высокоскоростные цели. В роли условного «врага» выступили экипажи пермских МиГ.

По прибытии на место расчеты развернули системы в боевое положение, захватили цели и сделали условные пуски.

Этот полк в минувшем году стал лучшим среди частей и соединений ПВО России. Скоро он отправится на переобучение, где ракетчикам предстоит освоить новый комплекс С-400.