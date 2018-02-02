16 летательных аппаратов вели разведку вдоль российских границ - Минобороны

16 летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль границ России в течение прошедшей недели, сообщается в отчете об основных показателях деятельности Вооруженных Сил России. На перехват разведчиков истребители ВКС вылетали шесть раз.

Один их самых громких эпизодов произошел с американским самолетом радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II», который был перехвачен Су-27 в конце января.

Во всех случаях нарушений воздушного пространства России не произошло.