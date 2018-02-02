Экипаж «Ростова-на-Дону» успешно вышел из торпедного аппарата во время учений

Личный состав дизель-электрической подводной лодки «Ростов-на-Дону» выполнил нормативы по одеванию спасательного снаряжения и выходу из торпедного аппарата с использованием индивидуальных дыхательных аппаратов, сообщили в штабе Черноморского флота.

Далее экипаж проведет зачетные учения по приготовлению корабля к бою и походу, отработает действия по выходу из базы, экстренному погружению и всплытию.

В конце года подводная лодка Черноморского флота «Ростов-на-Дону» получила наименование «ударной». Это право экипаж заслужил высокой степенью профессиональной подготовки, которая была продемонстрирована при выполнении задач в составе группировки ВМФ России в Средиземном море.