Экипаж «Ростова-на-Дону» успешно вышел из торпедного аппарата во время учений
Моряки субмарины Черноморского флота отработали действия в экстренных ситуациях.
Фото: @Baevdn / Twitter
Личный состав дизель-электрической подводной лодки «Ростов-на-Дону» выполнил нормативы по одеванию спасательного снаряжения и выходу из торпедного аппарата с использованием индивидуальных дыхательных аппаратов, сообщили в штабе Черноморского флота.
Далее экипаж проведет зачетные учения по приготовлению корабля к бою и походу, отработает действия по выходу из базы, экстренному погружению и всплытию.
В конце года подводная лодка Черноморского флота «Ростов-на-Дону» получила наименование «ударной». Это право экипаж заслужил высокой степенью профессиональной подготовки, которая была продемонстрирована при выполнении задач в составе группировки ВМФ России в Средиземном море.