Власти семи регионов пообещали Шойгу в этом году устроить детей военных в детсады

На селекторном совещании Сергей Шойгу выслушал доклады руководства Северной Осетии, Еврейской автономной области и Мурманской, Нижегородской, Оренбургской, Челябинской и Псковской областей о ситуации с местами в детских садах.

«Нам бы хотелось услышать конкретные сроки, когда мы завершим обеспечение детей наших военнослужащих местами в детсадах, и, конечно, все то, что связано в трудоустройством жен военнослужащих. В этом году, в следующем году?», - предупредил глава Минобороны долгие доклады руководителей субъектов.

Исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Алексей Куренков пообещал решить проблему с местами в детских садах к сентябрю 2018 года. О решении вопроса до конца года сообщила и губернатор Мурманской области Марина Ковтун, добавив, что область уже запланировала средства на строительство новых детских садов.

«В текущем году мы проблему обеспечения детей военнослужащих местами в детских садах решим полностью», - пообещал председатель правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев, отметив, что в республике также запланировано строительство новых дошкольных детских учреждений.

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и вице-губернатор Оренбургской области Павел Самсонов пообещали закрыть вопрос в течение текущего года, а врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников доложил, что проблема с местами в садах в регионе уже решена.

Глава Челябинской области Борис Дубровский сообщил, что возможности региона в этом вопросе уже исчерпаны, добавив, что сейчас проектируется детский сад на 250 мест, строительство которого планируется начать в следующем году и завершить в 2020-м.

Сергей Шойгу посоветовал ему поинтересоваться, за сколько военные построили нахимовское училище в Мурманске, кадетское училище в Севастополе и суворовское в Туле.

«Мы такие объекты вместе со спортивными сооружениями строим за шесть-восемь месяцев. Поэтому, я надеюсь, что всей мощью Челябинской области вы сможете построить детский сад и обеспечить нас местами, давайте в этом году закроем проблему», - сказал министр.

Кроме этого, на совещании обсуждались вопросы трудоустройства жен военнослужащих и улучшение транспортной инфраструктуры гарнизонов.