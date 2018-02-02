Минобороны РФ выделит на военное строительство 114 млрд рублей в 2018 году

Министр обороны подчеркнул, что военные объекты должны быть сданы не только в срок, но и соответствовать высокому качеству.

«В частности, строятся специальные здания и сооружения для поступающих в войска ракетных комплексов «Ярс», создаются объекты системы контроля космического пространства, радиолокационных станций, а также обеспечивающей инфраструктуры и ВМФ», - добавил он.

Шойгу также отметил, что темпы военного строительства ежегодно растут. Так, в 2017 году в строй было введено 3456 зданий и сооружений, что почти на 20% больше, чем в 2016 году.

Главным вопрос на сегодняшнем совещании стало обсуждение социальной защищенности и обеспечения семей военнослужащих необходимой инфраструктурой

Министр обороны провел совещание с представителями семи регионов и обсудил необходимые решения и планы по улучшению в них ситуации.

По их заявлениям, все вопросы с дефицитом мест в детских садах и трудоустройством жен офицеров будут решены до 1 сентября текущего года.