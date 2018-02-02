Минобороны опубликовало уникальные документы о Сталинградской битве

В день 75-ой годовщины победы в Сталинградской битве Министерство обороны России сняло гриф секретности с некоторых архивных документов. Сегодня они появились в специальном разделе официального сайта военного ведомства.

В числе опубликованных - донесение, написанное лично командующим войсками Донского фронта Константином Рокоссовким Сталину о взятии в плен командующего шестой немецкой армией генерал-фельдмаршала Паулюса.

Также в мультимедийном разделе можно прочитать описание подвига Якова Павлова. Осенью 42-го с небольшим отрядом он целый месяц держал оборону в доме, который потом стал памятником и получил имя знаменитого пулеметчика.

Кроме этого в спецпроекте представлены наградные листы менее известных, но не менее достойных защитников Сталинграда. Каждый из них ценой неимоверных усилий, а порой и собственной жизни ковал победу в одном из величайших сражений Великой Отечественной войны.