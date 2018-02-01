Войска ЦВО приведены в полную боевую готовность

Соединения и части Центрального военного округа (ЦВО) приведены первого февраля в полную боеготовность в рамках учений. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

«Соединения и воинские части Центрального военного округа сегодня, 1 февраля, приведены в боевую готовность «Полная» с целью отработки практических вопросов развертывания системы управления», - говорится в сообщении.

Руководит учениями командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин. Соединения отрабатывают вопросы устойчивого управления войсками.