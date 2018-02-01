В Минобороны РФ назвали фобией страх американских пилотов перед российскими ВКС

Воздушно-космические силы и в дальнейшем будут обеспечивать надежную охрану границ воздушного пространства Российской Федерации, говорится в сообщении российского военного ведомства.

«Если для американских летчиков осознание этого факта является причиной депрессий и фобий, рекомендуем американской стороне в будущем маршруты таких полетов у российских границ исключить или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры. Либо нужно выдавать всем экипажам новые карты с правильно нанесенными на них обозначениями границ воздушного пространства Российской Федерации, говорится в заявлении военного ведомства.

«Хотели бы напомнить командиру 67-й тактической авиагруппы 6-го флота Биллу Эллису, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации», - сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении также подчеркнуто, что для российской истребительной авиации «перехват» воздушных целей, приближающихся с выключенными транспондерами к государственной границе, длится считаные минуты.

Поэтому действия российского Су-27, пресекавшего более 2 часов 20 минут попытки американского самолета-разведчика ЕР-3Е «Aries II» приблизиться к границе воздушного пространства Российской Федерации в районе Крыма, правильно называются «сопровождением», рассказали в военном ведомстве.

«Маневры российского истребителя 29 января были стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными для американского самолета-разведчика ЕР-3Е. Аналогичные маневры истребителей НАТО в отношении самолетов ВКС России, выполняющих полеты над акваториями Балтийского, Баренцева, Норвежского, Северного и других морей, абсолютно не влияют на действия наших экипажей», - сообщили в Минобороны РФ.

В среду ВМС США обнародовали пять роликов, на которых был запечатлен, по утверждению Пентагона, якобы «небезопасный» маневр российского истребителя Су-27 при перехвате американского самолета радиоэлектронной борьбы EP-3 Aries.