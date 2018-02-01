Оборвать связь «врага» с командованием: кадры учений подразделений РЭБ под Хабаровском
Подразделения радиоэлектронной борьбы были подняты по тревоге и совершили марш-бросок к условному вражескому узлу связи, где вступили в бой с условным противником.
После того как подразделениями антитеррора была ликвидирована охрана объекта, ими был нейтрализован передатчик.
Расчеты радиоэлектронных комплексов развернули аппаратуру и подавили сотовый сигнал противника.
Таким образом, отряды противника были отрезаны от связи с командованием.