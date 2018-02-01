Оборвать связь «врага» с командованием: кадры учений подразделений РЭБ под Хабаровском

После того как подразделениями антитеррора была ликвидирована охрана объекта, ими был нейтрализован передатчик.

Расчеты радиоэлектронных комплексов развернули аппаратуру и подавили сотовый сигнал противника.

Таким образом, отряды противника были отрезаны от связи с командованием.