Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая прочитала лекцию в Военной академии имени Фрунзе в рамках курса «Армия и Общество».

В своем докладе спикер раскрыла такую немаловажную тему, как необходимость сохранения суверенитета России в условиях давления со стороны Запада. Яровая отметила, что именно политическое руководство страны имеет прямое влияние на ее независимость и определяет внешнюю и внутреннюю политику государства.

Немаловажным фактором для суверенитета РФ, по словам депутата, является ее обороноспособность. Спикер считает, что на сегодняшний день наша страна обладает сильнейшей армией и флотом. Еще одним составляющим суверенитета является сохранность духовных и нравственных традиций российского общества.

«Суверенитет - это индивидуальность, то, что мы, как народ привносим в развитие мира. Не то, что мы черпаем, едим, потребляем, копируем, а то, что мы даем сами. В этом смысле Россия - уникальная страна. Почему важна преемственность поколений? Потому что мы с вами - только наследники того, что нам передано. И наша задача - защищая то, что нам передано - привнести свое», - отметила Яровая.

В ходе выступления она также рассказала о методах ведения информационных атак, которые применяют страны Запада в отношении России и взаимодействии армии и общества в интернет-пространстве. В заключение лекции депутат ответила на вопросы курсантов и преподавателей академии.