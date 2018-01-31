В Волгограде открыли мемориал на месте блиндажа Родимцева

В Волгограде открыли памятный знак «Командный пункт 13-й стрелковой дивизии А. И. Родимцева». Мемориал расположен в Центральном парке культуры и отдыха, в том месте, где бойцы легендарного подразделения в сентябре 1942 года переправились через Волгу и выбили с берега войска немецко-фашистских захватчиков.

В ходе боев дивизия уничтожила более 15 тысяч солдат и офицеров вермахта, было подбито свыше 100 единиц бронетехники противника.

Блиндаж Родимцева открыли в преддверии празднования 75-летия Победы в Сталинградской битве. Ветераны, школьники, простые горожане возложили к мемориалу цветы.