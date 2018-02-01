Летчики ЦВО в Сибири награждены квалификационными знаками отличия конкурса «Авиадартс»

В Новосибирской области на территории авиационной базы армейской авиации 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа прошло торжественное награждение призеров конкурса «Авиадартс». Соревнования по воздушной выучке прошли в августе прошлого года на территории Китайской Народной Республики.

Среди награжденных квалификационными знаками отличия два экипажа выступавшие в паре на транспортных штурмовых вертолетах Ми 8АМТШ, которые заняли второе место в номинации «Армейская авиация». Летчики оценивались по четырем состязаниям - пилотирование и боевое применение винтокрылой машины, выполнение воздушного ориентирования и спортивной подготовке. Оценка выставлялась не одному экипажу, а слаженной работе группы.

Знаки были разработаны и изготовлены Ассоциацией по развитию Армейских игр и военно-прикладных видов спорта по поручению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.