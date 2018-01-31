РВСН провели шесть учебных пусков в 2017 году

РВСН за год провели шесть учебных пусков баллистических ракет в 2017 году, сообщил начальник Управления военных представительств Минобороны полковник Олег Степанов.

«Всего в 2017 году выполнено шесть пусков МБР в целях продления гарантийных сроков эксплуатации ракетных комплексов, стоящих на боевом дежурстве, а также в учебных целях. Аппаратура отработала в штатном режиме, поставленные задачи выполнены», - сказал Степанов.

Одно из заключительных в 2017 году учений прошло 21 ноября. Боевые расчеты РВСН выполнили пуск МБР «Тополь» по полигону Кура, все задачи были выполнены, а учебные цели успешно поражены.