РВСН провели шесть учебных пусков в 2017 году
Пуски проходили для продления гарантийных сроков эксплуатации комплексов и в учебных целях.
Фото: Минобороны РФ
РВСН за год провели шесть учебных пусков баллистических ракет в 2017 году, сообщил начальник Управления военных представительств Минобороны полковник Олег Степанов.
«Всего в 2017 году выполнено шесть пусков МБР в целях продления гарантийных сроков эксплуатации ракетных комплексов, стоящих на боевом дежурстве, а также в учебных целях. Аппаратура отработала в штатном режиме, поставленные задачи выполнены», - сказал Степанов.
Одно из заключительных в 2017 году учений прошло 21 ноября. Боевые расчеты РВСН выполнили пуск МБР «Тополь» по полигону Кура, все задачи были выполнены, а учебные цели успешно поражены.