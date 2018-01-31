Юнармейцы возложили цветы к памятному знаку у блиндажа генерала Родимцева

В Волгограде в Центральном парке культуры и отдыха восстановили мемориал у блиндажа генерала Александра Родимцева.

Юнармейцы и ветераны возложили цветы к гранитной плите, олицетворяющей подвиг бойцов, которые под командованием легендарного генерала в течение полугода сражались с гитлеровцами.

Мероприятие приурочено к 75-й годовщине разгрома фашистских войск в Сталинградской битве. 2 февраля эту дату будет отмечать вся Россия.

Накануне на центральной площади Волгограда прошла первая репетиция парада. Несмотря на 10-градусный мороз, по городу промаршировали полторы тысячи военнослужащих и курсантов академии МВД. Несколько взводов были одеты в форму военных лет.