Психологи проверили умения будущих штурманов справляться с экстремальными ситуациями в небе

В Челябинске психологи разработали методику оценки умения будущих штурманов «Военно-воздушной академии» справляться с экстремальными ситуациями в полете.

Психологи в ходе тестов и бесед с курсантами определяют особенности личности и склонности каждого из них, что поможет инструкторам оптимально спланировать процесс летного обучения будущих штурманов.

Непосредственно перед полетом психологи оценивают работоспособность каждого курсанта с помощью компьютерного комплекса «Психофизиолог», затем специалисты продолжают наблюдения за ними в небе на борту учебного самолета Ту-134Ш, где психологи изучают умение работать в экстремальных ситуациях, способность противостоять повышенным эмоциональным нагрузкам, оценивают взаимодействие с остальными членами экипажа.

Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов готовит офицеров по специальностям: применение воздушных навигационных комплексов для оперативно-тактической, Дальней, Военно-транспортной, армейской авиации; применение воздушных навигационных комплексов с беспилотными летательными аппаратами; применение средств управления авиацией и воздушным движением.