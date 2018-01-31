Мотострелки из гранатометов расстреляли «бандгруппы» под Екатеринбургом

Мотострелки ЦВО приняли участие в учениях на полигоне под Екатеринбургом, в ходе которых уничтожили условного противника из вооружения бронетранспортеров, ручных гранатометов и пулеметов, сообщает Минобороны России.

Особое внимание уделили вопросам уничтожения скоростных маневренных целей, которые часто используются незаконными вооруженными формированиями на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

Нужно отметить, что для военнослужащих, принявших участие в маневрах, эти учения стали первым серьезным испытанием на слаженность, так как подразделения состояли из молодых солдат осеннего призыва.

Мотострелки демонстрировали тактическую выучку, перемещаясь на «поле боя». Они отработали учебно-боевые задачи по охране и обороне базовых районов, преодолению «зараженных» участков местности, противодействию средствам воздушного нападения противника.