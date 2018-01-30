Контроль воздушного пространства Поволжья усилили «Фундаментом»

Радиотехнические войска ЦВО в рамках гособоронзаказа получили на вооружение семь комплексов средств автоматизации «Фундамент», сообщили в пресс-службе округа.

«Новая техника поступит на вооружение полка, дислоцированного в Самарской области, и существенно повысит боевые возможности радиотехнических подразделений по контролю воздушного пространства Поволжья», - отметили в пресс-службе.

Комплексы «Фундамент» создают единую автоматизированную радиолокационную систему для получения информации о воздушной обстановке и отправки ее на пункты управления.