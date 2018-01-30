Инженерные подразделения ЮВО обеспечили переправку войск по 100-метровому понтонному мосту

В ходе проверки боевой готовности войск Южного военного округа (ЮВО) инженерное подразделение обеспечило переправу крупной группировки войск по 100-метровому понтонному мосту в Ставропольском крае.

Также в ходе практических действий участниками учений были оборудованы съезды и выезды с переправы, что позволило обеспечить проход бронетехники со скоростью до 20 км/час. Также были отработаны задачи по организации десантных и паромных переправ минометных и танковых подразделений.

Всего в учениях принимали участие более 300 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники.