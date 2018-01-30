«Ураганы» и «Грады» уничтожили склады с оружием и боеприпасами «боевиков» под Челябинском
В ходе учений в Челябинской области военные уничтожили тренировочный лагерь и склады с оружием и боеприпасами условных боевиков. При этом всего было выполнено около 50 огневых задач.
Расчеты систем залпового огня «Ураган» и «Град» ЦВО в ходе учений в Челябинской области уничтожили тренировочный лагерь и склады с оружием и боеприпасами условных боевиков на удалении до 20 километров, сообщило Минобороны России.
Отмечается, что разведку целей и наведение ударов обеспечил переносной радиолокационный комплекс «Аистенок», который недавно поступил в войска ЦВО.
«Аистенок» обнаруживает технику, которая находится в движении, на дальности до 20 километров. Это позволяет наносить упреждающие удары по «врагам» и избегать потерь.
В ходе маневров было выполнено около 50 огневых задач. Военные отрабатывали противоогневой маневр, меняя позиции, после каждого залпа.