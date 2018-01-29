Курсанты ВВО выполнили стрельбы в условиях полярной ночи

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в рамках плановых занятий на полигоне увеличены тренировки для курсантов факультета применения арктических подразделений.

Занятия проходят с применением различных видов стрелкового оружия и вооружения боевых машин. Стрельба выполнялась по нескольким упражнениям, в том числе с ходу на лыжах и коротких остановок, используя для упора штатного оружия лыжные палки. Кроме того отрабатывалось вождение на снегоходах А1 и армейских вездеходах МТЛБ.

Большое внимание в ходе тренировок было уделено практическим ночным занятиям, так как в условиях Арктики длительное время господствует полярная ночь. Приход низких температур около -40С позволяет максимально качественно проверить навыки курсантов редкой специальности и научить правильно действовать в экстремальных условиях.

Напомним, ДВОКУ единственное военное заведение, где готовят офицеров-специалистов для подразделений, действующих в условиях Арктики. В прошлом году состоялся первый выпуск факультета, офицеры которого уже выполняют задачи в соединениях и частях дислоцированных за полярным кругом.