Минометчики выяснят, кто станет «мастером артиллерийского огня»
Конкурс артиллерийских расчетов проходит во всех военных округах в рамках подготовки к Армейским международным играм-2018.
Фото: Миноброны РФ
Сотни минометчиков разных военных округов вышли на заснеженные полигоны. Личный состав отработал основные элементы соревнований - стрельбу из 120-мм минометов «Сани».
До целей было полтора километра. Поражали их с ходу - без пристрелочных выстрелов и предварительной подготовки. В помощь военнослужащим давали только карту, компас, бинокль и рацию.
В этом году конкурс «Мастера артиллерийского огня» впервые проводился среди минометных взводов, а не расчетов, как было раньше.
Также военнослужащие выполнили нормативы по тактической, разведывательной, специальной, технической и физической подготовке.
По итогам отборочных состязаний лучшие расчеты пойдут дальше, на окружной этап соревнований.