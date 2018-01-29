Минометчики выяснят, кто станет «мастером артиллерийского огня»

Сотни минометчиков разных военных округов вышли на заснеженные полигоны. Личный состав отработал основные элементы соревнований - стрельбу из 120-мм минометов «Сани».

До целей было полтора километра. Поражали их с ходу - без пристрелочных выстрелов и предварительной подготовки. В помощь военнослужащим давали только карту, компас, бинокль и рацию.

В этом году конкурс «Мастера артиллерийского огня» впервые проводился среди минометных взводов, а не расчетов, как было раньше.

Также военнослужащие выполнили нормативы по тактической, разведывательной, специальной, технической и физической подготовке.

По итогам отборочных состязаний лучшие расчеты пойдут дальше, на окружной этап соревнований.