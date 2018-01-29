С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство в Поволжье: видео

Для размещения комплексов было проведено оборудование и маскировка позиций. При этом в декабре военнослужащие успешно завершили курс переподготовки на новое вооружение и выполнили программу учебно-боевых стрельб из С-400 на полигоне в Астраханской области.

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» создана для уничтожения как аэродинамических, так и баллистических целей в широком диапазоне высот. В первом случае радиус действия системы составляет 400 км, во втором - 60 км.

Комплекс принят на вооружение в 2007 году. В ноябре 2015 года зенитно-ракетный комплекс переброшен военно-транспортной авиацией России в Сирию, где прикрывает авиабазу Хмеймим.