В Сирии боевики восемь раз нарушили режим перемирия

Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями режима прекращения боевых действий, зафиксировала восемь случаев стрельбы в провинции Латакия (три случая), Дамаск и Хомс (по два) и Алеппо – один случай нарушения перемирия.

В большинстве случаев беспорядочная стрельба из стрелкового вооружения велась в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике провел одну гуманитарную акцию: в населенный пункт Мазлум провинции Дейр-эз-Зор привезли 2,4 тонны продуктов питания.

Кроме того, несколько тонн гуманитарной помощи доставлены в населенные пункты Бейджин и Мазраа-Бейджин провинции Дераа, одной и самых проблемных в Сирии.

Населенные пункты расположены рядом с Голанскими высотами - спорной территории, большая часть которой контролируется Израилем.

* - террористическая организация, запрещенная в РФ.