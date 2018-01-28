Убийца дронов: конструкторы Тульского военного завода рассказали о преимуществах «Панциря-С»

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал дроны дальнего действия одним из серьезных видов террористической угрозы. Однако РФ обладает значительным опытом в борьбе с беспилотными летательными аппаратами, а на вооружении страны стоит пушечный комплекс ПВО «Панцирь-С» – главное оружие против дронов.

«Панцирь-С» может ехать со скоростью до 100 километров в час и вести прицельный огонь прямо во время движения, что не по силам зарубежным аналогам комплекса. Это позволяет эффективно прикрывать колонны техники от налетов авиации противника. Комплекс способен уничтожить любую воздушную цель на высоте от пяти метров до 15 километров – от самолетов до управляемых бомб.

Комплекс оснащен радарами обнаружения и ведения целей. Вооружение «Панциря-С» состоит из двух спаренных 30-миллиметровых пушек, которые делают пять тысяч выстрелов в минуту, и 12 управляемых ракет с дальностью полета до 20 километров.

Эффективность этого вооружения была в полной мере продемонстрирована в Сирии, когда террористы 6 января организовали массовый налет ударных беспилотников на российские объекты в Хмеймиме и Тартусе. Тогда «Панцирь-С» уничтожил семь БПЛА, еще шесть обезвредили средствами РЭБ, цели не достиг ни один дрон.

«Комплексы, предназначенные для обороны, должны идти на шаг вперед, и беспилотники подразумевались как класс, который в перспективе будет представлять какую-то угрозу для наших объектов», – отметил инженер-конструктор комплекса Павел Филин.

«Панцирь-С» может размещаться как на отечественном, так и в случае необходимости на импортном шасси. Его проектировали с учетом максимальной надежности и ремонтопригодности.

«Автомобиль очень надежный, ремонтопригодный, что важно. В боевых условиях нет вещей, в которых не мог бы разобраться простой солдатик-водитель», – подчеркнул водитель-испытатель Евгений Руднев.

Конструкторы Тульского военного завода уже представили «Панцирь-СА», арктическую модификацию комплекса, которая сохраняет работоспособность даже при температуре в –50 градусов по Цельсию. А следующая модель, «Панцирь-СМ», будет способна поражать даже баллистические ракеты.