Найти и обезвредить: в Хабаровске прошли масштабные антитеррористические учения

В Хабаровском крае проходят масштабные антитеррористические учения. В тренировке приняли участие военнослужащие подразделений антитеррора Восточного военного округа.

Учения проходили непосредственно в жилых кварталах. Согласно легенде, террорист установил противопехотную мину и попытался скрыться. В задачи военных входило как обезвреживание взрывного устройства, так и задержание злоумышленника.

Для обнаружения мины саперы использовали новейшие детекторы «Скарабей», после чего обезвредили взрывное устройство, обезопасив условных мирных жителей. В это время группы усиления преследовали и окружали «террориста».

В результате тренировки удалось достичь поставленных задач, причем условный террорист был захвачен живым. Антитеррористические учения в Хабаровском крае продолжатся на регулярной основе.