Минобороны показало «боевые действия» морпехов в экстремальных условиях Арктики

Занятия в сложных климатических метеоусловиях Арктики провели морские пехотинцы отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады Северного флота.

Министерство обороны опубликовало видеоролик, снятый во время учений, в рамках которых были смоделированы условия, «максимально приближенные к боевым действиям».

Военные при плохой видимости выполнили стрельбы из автоматов АК-74, станковых гранатометов АГС-17 и ручных РПГ-7.

Также морпехи преодолели психологическую полосу препятствий, отработали скрытное перемещение, установку и маскировку огневых позиций.

В Минобороны добавили, что в рамках маневров стрельбы провели экипажи бронетранспортеров БТР-82А.