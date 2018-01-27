Минобороны показало «боевые действия» морпехов в экстремальных условиях Арктики
Тренировки морских пехотинцев в Заполярье прошли при низких температурах, сильном ветре и метели.
Видео: Минобороны РФ / YouTube
Занятия в сложных климатических метеоусловиях Арктики провели морские пехотинцы отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады Северного флота.
Министерство обороны опубликовало видеоролик, снятый во время учений, в рамках которых были смоделированы условия, «максимально приближенные к боевым действиям».
Военные при плохой видимости выполнили стрельбы из автоматов АК-74, станковых гранатометов АГС-17 и ручных РПГ-7.
Также морпехи преодолели психологическую полосу препятствий, отработали скрытное перемещение, установку и маскировку огневых позиций.
В Минобороны добавили, что в рамках маневров стрельбы провели экипажи бронетранспортеров БТР-82А.